«الدار» و«مبادلة» تستحوذان على «ذا لينك» بـ 654 مليون درهم

أعلنت مجموعة «الدار» وشركة مبادلة للاستثمار استحواذهما على مشروع «ذا لينك» في مدينة مصدر، ضمن صفقة استراتيجية بلغت قيمتها 654 مليون درهم، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستثمار النوعي في الأصول المستدامة.

ويمتد مشروع «ذا لينك» على مساحة إجمالية تقارب 32 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، موزعة على خمسة مبانٍ، وهو مؤجّر بالكامل لمؤسسات وجهات عالمية تسهم في تشكيل ملامح اقتصاد المستقبل.

ويضم المشروع مساحات مكتبية من «الفئة الأولى» حاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED» من الفئة البلاتينية، إلى جانب مبنى رئيس مصمم لتحقيق انبعاثات صفرية، فضلاً عن قاعة متعددة الاستخدامات ومرافق سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، الدكتور بخيت الكثيري، إن هذا الاستحواذ يجسد رسوخ القناعة بمتانة مسار النمو المستدام في إمارة أبوظبي، ويعكس في الوقت ذاته مرونة اقتصادها المرتكز على الابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع شركة الدار العقارية تواصل دفع جهود توسيع قاعدة الأصول النوعية ضمن مدينة مصدر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، طلال الذيابي، إن الاستحواذ على «ذا لينك» يمثل محطة مفصلية جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة، ويعكس إيماناً راسخاً بمرتكزات النمو المستقبلي لسوق أبوظبي العقاري، لافتاً إلى أن هذا الأصل عالي الجودة والمؤجر بالكامل يسهم في تعزيز متانة المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاقها، بجانب ترسيخ حضور المجموعة في أحد أبرز نماذج التطوير الحضري المستدام عالمياً، القائم على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، أحمد باقحوم، أن مشروع «ذا لينك» يشكل إضافة استراتيجية لمنظومة الابتكار المتقدمة في مدينة مصدر، ويبرهن على الدور المحوري للتنمية المستدامة في تحفيز النمو الاقتصادي وتمكين قطاعات المستقبل.