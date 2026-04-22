«JBR» الأعلى إيجاراً ضمن 13 منطقة في دبي خلال الربع الأول

أظهرت بيانات لمنصة «بروبرتي فايندر» العقارية، حول حركة الإيجارات العقارية في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدر منطقة «JBR»، قائمة المناطق الأعلى إيجاراً في 13 منطقة رئيسة بالإمارة.

وكشفت البيانات، التي أعدتها «المنصة» لـ«الإمارات اليوم»، أن «JBR» تصدرت المناطق الـ13، التي شملها الرصد، من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «الاستوديو» بـ93.3 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «المدينة العالمية» الأقل لهذه الفئة بـ41.3 ألف درهم.

وأشارت البيانات إلى تصدر «JBR» أيضاً المناطق محل الرصد، من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة بـ155.5 ألف درهم سنوياً، بينما كانت المدينة العالمية الأقل سعراً بقيمة 56 ألف درهم سنوياً.

كما أظهرت البيانات استمرار تصدر منطقة «JBR»، المناطق محل الرصد، من حيث متوسط سعر الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم بـ201.7 ألف درهم سنوياً، في حين كانت المدينة العالمية أيضاً الأقل سعراً لهذه الفئة بقيمة 79.3 ألف درهم سنوياً.

وبشكل عام، أشارت البيانات إلى أن متوسط أسعار الإيجارات السنوي لفئة «الاستوديو» في المناطق الـ13، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 67.14 ألف درهم، فيما بلغ متوسط أسعار الإيجارات السنوي لفئة «الغرفة الواحدة» نحو 91.16 ألف درهم، وبلغ المتوسط السنوي لإيجار «غرفتي نوم» نحو 131.53 ألف درهم.

وضمت قائمة المناطق محل الرصد: «JBR»، و«دبي مارينا»، و«الخليج التجاري»، و«أبراج بحيرات جميرا» (JLT)، و«برشا هايتس - تيكوم»، و«قرية جميرا الدائرية» (JVC)، و«الجداف»، و«أرجان»، و«البرشاء»، و«ديسكفري غاردنز»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي لاند»، و«المدينة العالمية» (إنترناشيونال سيتي).

