بنك المارية يعتزم رفع نسبة التوطين إلى 40 %

أعلن بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات، اعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد يضم نخبة من القيادات الوطنية ذات الخبرات التراكمية الواسعة في القطاعات المالية والاستثمارية والاقتصادية، وعزمه رفع نسبة التوطين ضمن كوادره البشرية لتصل إلى 40% خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البنك، يتولى طارق أحمد المسعود رئاسة مجلس الإدارة، وغنام بطي خلف المزروعي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وميرة سلطان محمد السويدي، ومحمد جمعة سعيد الشامسي، ومحمد حمد المهيري، وعبدالله حميد مطر المزروعي، وعبيد هلال محمد الكعبي، أعضاء.

وأكد البنك أن هذا التشكيل يعكس رؤيته الهادفة إلى تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول مصرفية رقمية مبتكرة وسهلة الوصول، بما يُعزّز الشمول المالي ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الدولة، إلى جانب خططه للتوسع في شبكة فروعه داخل دولة الإمارات، وتعزيز حضوره على مستوى الخدمات الرقمية.

وفي إطار التزامه بدعم الكفاءات الوطنية، أعلن البنك مستهدفاته لرفع نسبة التوطين ضمن كوادره البشرية لتصل إلى 40% خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس حرصه على استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية وتمكينها في القطاع المصرفي، كما يواصل البنك دعم المواطنين عبر توفير حلول وخدمات متكاملة، تشمل التكامل مع برامج ومبادرات وطنية، ونظام حماية الأجور التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأشار البنك إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وتطوير منتجات رقمية متقدّمة، وتقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة، بما يُعزّز تنافسية القطاع المصرفي الوطني.