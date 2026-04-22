«راكز» تستضيف جلسة لدعم رواد الأعمال

استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جلسة متخصصة، تناولت أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات النامية، المتمثل في الاعتماد الزائد على المؤسسين، وأهمية الحاجة إلى أنظمة تشغيلية منظمة تدعم النمو المستدام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد: «ينصبّ تركيزنا على تمكين الشركات من العمل بوضوح ومرونة وثقة في كل مرحلة من مراحل رحلتها، ونواصل تطوير خدماتنا ومبادراتنا لتزويد روّاد الأعمال بالأدوات والمعرفة والبيئة الملائمة، لبناء أسس قوية وتحقيق نمو مستدام، وتأتي هذه الجلسات ضمن هذا التوجّه من أجل مساعدة الشركات على تحويل الأفكار العملية إلى تطبيقات يومية قابلة للتنفيذ».