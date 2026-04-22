«هاكاثون الإمارات» يدعم تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أمس، النسخة التاسعة من «هاكاثون الإمارات» تحت شعار «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة»، في خطوة تعكس تطور هذا الحدث الوطني واستمرارية نجاحه منذ انطلاقه في عام 2018، والذي أصبح منصة محورية تجمع المبتكرين من مختلف فئات المجتمع.

وكشفت الهيئة أن «هاكاثون الإمارات 2026» سيقام برؤية متجدّدة ونموذج متطور يركز على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يدعم إنشاء شركات ناشئة مبتكرة.

وذكرت الهيئة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش إطلاق النسخة الجديدة من «الهاكاثون»، أنها ستوفر دعماً لتحويل الأفكار المشاركة إلى شركات ناشئة عبر إتاحة الفرصة لتطوير الأفكار وتدريب المشاركين، وتسويق مشروعاتهم لحاضنات أعمال ومؤسسات حكومية وخاصة، لافتة إلى أن إجمالي قيمة جوائز «الهاكاثون» تصل إلى 359 ألف درهم خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أمس، إطلاق «هاكاثون الإمارات 2026»، برؤية متجددة تركز على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يعكس التوجه نحو تحقيق نتائج ملموسة تتجاوز مرحلة توليد الأفكار، وصولاً إلى تطوير حلول مبتكرة ذات أثر مستدام على المجتمع والاقتصاد.

وقال مدير عام الهيئة، ماجد سلطان المسمار، إن «(هاكاثون الإمارات) يمثل منصة وطنية رائدة تتجاوز حدود المنافسة التقليدية، لتصبح بيئة متكاملة لصناعة الأثر الحقيقي، حيث نعمل من خلاله على تمكين العقول المبدعة، وتحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة».

بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة، محمد الزرعوني، إن شعار النسخة التاسعة من «هاكاثون الإمارات» «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة» يعكس توجه «الهاكاثون» نحو تحويل الأفكار إلى أثر مستدام وملموس، مشيراً إلى أن «الهاكاثون» يواصل دوره منصة وطنية للابتكار، تدعم تطوير حلول عملية تسهم في التحول الرقمي وتعزز جودة الحياة. ودعا المبتكرين إلى المشاركة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر حقيقي في المجتمع.

وأوضح الزرعوني أن «هاكاثون الإمارات 2026» سيقام بنموذج متطور يركز على جودة المخرجات واستدامتها، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مسارين رئيسين، الأول يركز على رواد الأعمال (أصحاب الشركات الناشئة) الراغبين في تأسيس وتطوير شركات ناشئة، حيث سيحصل المشاركون على برنامج دعم متكامل لثلاثة أشهر بعد انتهاء «الهاكاثون»، يتضمن الإرشاد والتوجيه، وتطوير نماذج الأعمال، وربط المشروعات بالمستثمرين، وصولاً إلى عرض المشروعات على نخبة من المستثمرين.

وأضاف أن المسار الثاني يستهدف طلبة المدارس والجامعات وموظفي الجهات الحكومية من أصحاب الأفكار، ويهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية تسهم في معالجة التحديات الوطنية، لافتاً إلى أن «الهاكاثون» يوفر بيئة متكاملة للمشاركين مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي، وتشمل ورش عمل تدريبية بإشراف خبراء، إلى جانب استكشاف أحدث التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء.

من جهتها، قالت مديرة مشروع «هاكاثون الإمارات» في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمل إسماعيل، إن التسجيل في «الهاكاثون» سيبدأ في 11 مايو المقبل، وسيُختتم بحفل ختامي خلال شهر الابتكار في نوفمبر 2026، حيث يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة، واستعراض أبرز المشروعات المبتكرة.

وبينت أن النموذج التطويري لـ«هاكاثون» هذا العام يركز على تطوير الأفكار لمشروعات ناشئة لدعم إنشاء شركات مبتكرة، ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير جلسات تدريبية وتطوير الأفكار وإتاحة فرص الترويج للمشروعات، لدى حاضنات أعمال ومؤسسات حكومية وخاصة.

وكشفت أن إجمالي قيمة جوائز «هاكاثون 2026» تبلغ نحو 359 ألف درهم، فيما من المتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 مشارك، لافتة إلى أن «الهاكاثون» نجح منذ انطلاقه عام 2018 في استقطاب 18 ألفاً و373 مشاركاً، واستقبال 494 فكرة مبتكرة.