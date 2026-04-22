«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على 80% في «إيكو جرين» الإيطالية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عزمها الاستحواذ على 80% من أسهم شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية «إيكو جرين»، في صفقة تعد أحدث خطوة ضمن خطة الاستراتيجية للشركة للتوسع العالمي، وتسريع نمو أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا.

وذكرت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في بيان، أن عملية الاستحواذ تعزز قدراتها بسوق خردة الألمنيوم في أوروبا بشكل مباشر للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الصفقة تخضع للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتتخصص «إيكو جرين» في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة «الخبث»، أحد أنواع المخلفات الناتجة عن عمليات الصهر، كما تمتلك مصنعاً في فيلافرانكا دي فيرونا في شمال شرق إيطاليا، يعمل على جمع وفرز وتوزيع نحو 23 ألف طن من خردة الألمنيوم سنوياً.

ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة «إيكو جرين» في نوجارا دي فيرونا، التي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الخردة الثانوية سنوياً.

وتوفر شركة «إيكو جرين» خدماتها لأكثر من 60 متعاملاً في جميع أنحاء أوروبا، معظمهم في قطاع تصنيع ومعالجة الألمنيوم.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ على «إيكو جرين»، سترتفع القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، بجانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً من خلال مشروعات قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. وتقوم الشركة بتسويق الألمنيوم المعاد تدويره عالمياً تحت العلامة التجارية «ريفايفال».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «إيكو جرين» تمتلك خبرات واسعة ستسهم بعد إتمام الصفقة في دعم توسع «الإمارات العالمية للألمنيوم» في سوق خردة الألمنيوم في المنطقة، وتعزز دورها شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل منخفض الكربون في أوروبا.