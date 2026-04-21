"الاقتصاد والسياحة" تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام أكواب Flying Tiger الزجاجية

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم- دبي
التاريخ:

دعت وزارة الاقتصاد والسياحة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، جميع المستهلكين إلى التوقّف الفوري عن استخدام الأكواب الزجاجية سعة 220 مليلتر من علامة Flying Tiger، والتي تم تداولها خلال عامي 2024 و2025.

وقامت الوزارة بتحديد أرقام الأكواب من خلال منشور، وذلك في إطار حرصها على سلامة المنتجات في الأسواق، حيث تبين احتواء الأكواب في الطباعة الخارجية على نسب عالية من الرصاص والكادميوم، مما يؤدي إلى آثار صحية ضارة.

وشددت على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام الأكواب والتخلص منها.

تويتر