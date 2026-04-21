"الاقتصاد والسياحة" تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام أكواب Flying Tiger الزجاجية

في إطار حرصها على سلامة المنتجات في الأسواق، تدعو وزارة الاقتصاد والسياحة جميع المستهلكين إلى التوقّف الفوري عن استخدام الأكواب الزجاجية سعة 220 مل من علامة Flying Tiger (الأرقام المحدّدة في المنشور)، والتي تم تداولها خلال عامي 2024 و2025. pic.twitter.com/WULrQCaizj — وزارة الاقتصاد والسياحة (@Economyae) April 21, 2026

وقامت الوزارة بتحديد أرقام الأكواب من خلال منشور، وذلك في إطار حرصها على سلامة المنتجات في الأسواق، حيث تبين احتواء الأكواب في الطباعة الخارجية على نسب عالية من الرصاص والكادميوم، مما يؤدي إلى آثار صحية ضارة.

وشددت على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام الأكواب والتخلص منها.