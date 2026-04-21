جمارك أبوظبي تعزز منظومة ريادة الأعمال وترسخ تنافسية الإمارة عالمياً

أكدت "جمارك أبوظبي" أن المشاركة في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026 تأتي في إطار دعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة وتعزيز دورها شريكا ممكنا لقطاع الأعمال في مراحل نموه المختلفة.

وقال محمد البلوشي، رئيس الاتصال المؤسسي في جمارك دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المهرجان، إن الحدث يشكل منصة إستراتيجية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون والشراكات مع القطاع الخاص، ويدعم ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والاستثمار.

ونوه إلى أن جمارك أبوظبي تلعب دوراً محورياً في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال توفير بيئة جمركية متطورة ومحفزة تلبي احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتسهم في تعزيز قدرتهم على الانطلاق والنمو بثقة.

وأشار البلوشي، إلى حرص جمارك أبوظبي على تقديم تسهيلات وإجراءات مرنة ومبسطة تسرع دخول الشركات إلى الأسواق وتعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب تمكين الشركات من التوسع وتحقيق النمو المستدام عبر خدمات متكاملة تدعم كفاءة سلاسل الإمداد وتعزز انسيابية حركة التجارة.

وأوضح أن جمارك أبوظبي تستعرض، خلال مشاركتها في الحدث، مجموعة من الحلول المبتكرة والمشاريع التقنية المتقدمة التي تعكس توجهها نحو تبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الجمركي، ومن أبرزها نظام التخليص الجمركي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءتها وتعزيز دقة العمليات.

وقال إن المنظومة الجمركية في أبوظبي نجحت في التحول إلى نموذج رقمي واستباقي يعمل بكفاءة وسلاسة ويتيح خدمات مبتكرة مثل التخليص قبل الوصول والتخليص من خارج الدولة بما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف على الشركات وتعزيز كفاءة العمليات التجارية.

وأكد البلوشي، أن جمارك أبوظبي تحرص على مواءمة خدماتها مع المراحل المختلفة لنمو الشركات، بدءاً من مرحلة الإطلاق وصولاً إلى التوسع والتمويل من خلال تقديم إجراءات جمركية مبسطة وسريعة، إلى جانب توفير الإرشاد والتوعية لتمكين رواد الأعمال من فهم المتطلبات الجمركية والانطلاق بثقة في الأسواق.

وأشار إلى مواصلة تمكين الشركات القائمة من التوسع وتعزيز تنافسيتها عبر حزمة متكاملة من الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع حركة التجارة بما يدعم نمو الأعمال واستدامتها.