صندوق خليفة يطلق مبادرة "التقديم الفوري لطلب التمويل"

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مبادرة "التقديم الفوري لطلب التمويل"، التي تشكّل منصةً مبتكرة لتسهيل حصول رواد الأعمال على التمويل مباشرةً خلال الحدث عبر إجراء تقييمٍ فوري للأهلية، وتخصيص فريق عمل لتقديم الاستشارات وتقييم استيفاء المتطلبات والمستندات والمساعدة في استكمالها.

تستهدف المبادرة رواد الأعمال المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاماً، من أصحاب المشاريع القائمة وفي طور النمو والتوسع في إمارة أبوظبي، وضمن القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الصندوق في "مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال" الذي يقام تحت رعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، تحت شعار "تأثيركم نبض اقتصادنا"، وذلك في إطار التزام الصندوق بتمكين ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، وتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية رواد الأعمال الإماراتيين، ورفدهم بفرص التواصل المباشر مع المستثمرين وصناع القرار.

و تم الإعلان خلال الحدث عن إطلاق مسابقة "تجار الإمارات الصغار" تحت رعاية الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، وبالتعاون مع صندوق خليفة، في خطوة تهدف لتزويد الأطفال والشباب من عمر 6 إلى 18 سنة بالمهارات الريادية الأساسية، وتعريفهم بمجالات الابتكار المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية المبكرة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.

وشارك خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في إطار فعاليات المهرجان، في جلسة نقاشية بعنوان "بناء أبوظبي كمنصة عالمية للمؤسّسين"، ناقشت مكانة أبوظبي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي لرواد الأعمال، ودور التكامل بين السياسات الحكومية، وتدفق رأس المال، والمؤسسات الداعمة في تمكين نمو الشركات الناشئة.

وطرح الكويتي خلال الجلسة رؤية الصندوق حول متطلبات التمكين المؤسسي الفعّال لرواد الأعمال، والتحديات التي تواجه المشاريع في مراحل النمو المبكر والتوسع، وآليات تحقيق توازن بين إتاحة التمويل وضمان الاستدامة التجارية للمشاريع.

ويقدم الصندوق خلال المهرجان برنامجاً متكاملاً من ورش العمل المتخصصة تشمل "من الفكرة إلى أول عائد"، و"الإستراتيجية المالية والتسعير بثقة"، و"الاكتشاف الإستراتيجي للعملاء"، والتي تركز في مجملها على تطوير المهارات الريادية الأساسية، وربط الجانب المعرفي بالتطبيق العملي، بما يدعم رواد الأعمال في مراحل تأسيس وتطوير مشاريعهم ويضمن مواءمتها مع متطلبات السوق الفعلية.

وفي السياق ذاته، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب، تهدف إلى إرساء تعاون اإتراتيجي وتعزيز التكامل ضمن منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، وتمكين الشباب عبر إشراكهم في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، إلى جانب توسيع فرص وصولهم إلى التمويل والأسواق.

وقع المذكرة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في الصندوق، ومنصور الصايغ، رئيس المجلس.

وتعكس هذه المشاركة الأثر المتنامي لبرامج صندوق خليفة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ نجح الصندوق في دعم أكثر من 1200 مشروع، وتقديم تمويلات تجاوزت 1.8 مليار درهم، بما يعزز دور هذه المشاريع في قيادة التنويع الاقتصادي، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.