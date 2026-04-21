ديار تُعلن تسليم 1430 وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي

شرعت "ديار" في عمليات تسليم أبرز مشاريعها: "جنات"،"ريغاليا"، و"تاليا" في مواقع استراتيجية بدبي. وتأتي هذه الخطوة مع إنجاز عدد من هذه المشاريع قبل موعدها المقرر بثلاثة أشهر، مما يؤكد التزام الشركة الراسخ بجدول التنفيذ الزمني، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المعماري.

أعلنت ديار رسميًا عن بدء تسليم أبرز مشاريعها، جنات، ريغاليا وتاليا، في وجهات حضرية رئيسية في دبي، مما يضيف نحو 1430 وحدة سكنية جديدة إلى السوق.

ويأتي مشروع "جنات"، الواقع في "مدينة دبي للإنتاج"، كأحدث إضافات مجمع "ميدتاون" المتكامل، حيث نجحت الشركة في إنجازه وتسليمه قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر؛ ما يجسد التزام "ديار" الصارم بجدول التنفيذ ومعايير الجودة العالية.

وفي قلب "الخليج التجاري"، يقدم مشروع "ريغاليا " نموذجاً عصرياً للسكن الفاخر في واحدة من أكثر المناطق حيوية في الإمارة. أما مشروع "تاليا" في منطقة "الفرجان"، فينفرد بتقديم وحدات سكنية مفروشة بالكامل تحت علامة "ميلينيوم" الفندقية، ليمزج ببراعة بين خدمات الضيافة الراقية ونمط الحياة اليومي.

تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية "ديار" المستمرة في تطوير مساحات عيش مبتكرة تعزز جودة الحياة الحضرية وتلبي تطلعات المستثمرين.