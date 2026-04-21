«غرفة دبي» تبحث دعم المرونة المالية للشركات

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك المشرق، حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع 82 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم المرونة المالية للشركات، ومناقشة المتطلبات المصرفية الملحة لمجتمع الأعمال، واستعراض الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المتقدمة، التي يوفّرها البنك لدعم الشركات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة، بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الحالية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الحوار شهد مناقشات تفاعلية موسعة، حول التحديات المرتبطة بالتمويل والمتطلبات المصرفية الحالية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين مرونتها المالية. كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم حالياً.

واستعرض فريق عمل «المشرق» خلال الفعالية الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال، لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تأتي حماية مصالح مجتمع الأعمال ودعم تنافسية القطاع الخاص في مقدمة أولوياتنا، ونواصل العمل على تعزيز مقومات المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي، لدعم الشركات العاملة في الإمارة في الظروف كافة، وتحفيز استمرارية ونمو أعمالها، بما يرسخ مكانة دبي ضمن صدارة مراكز التجارة والاستثمار في العالم».

من جانبه، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «المشرق»، جويل فان دوسن: «من خلال الجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة وقدرات التمويل، نساعد الشركات على تلبية احتياجاتها المتغيرة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وترسيخ قدرتها التنافسية على المدى الطويل».