«فلاي دبي» تطلق رحلات يومية إلى بانكوك

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، بدء تشغيل رحلاتها إلى مطار دون موينغ الدولي (DMK) في بانكوك، اعتباراً من أول يوليو 2026، لتصبح بذلك الوجهة الثانية للناقلة في تايلاند إلى جانب كرابي.

وبحسب «فلاي دبي»، ستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة طيران الإمارات، وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «هذه الخطوة تعكس التزامنا توفير المزيد من خيارات السفر، ومع استمرار تعافي الطلب على السفر، فإننا واثقون بمرونة قطاع السياحة، وتتيح لنا الخدمة الجديدة تركيز قدراتنا وفق احتياجاتنا، مع تنامي حركة التجارة والسفر بين الإمارات والأسواق الرئيسة في العالم».