مليار درهم تمويلات «الإمارات للتنمية» شهرياً

أعلن مصرف الإمارات للتنمية منح موافقات تمويل شهرية قياسية بقيمة مليار درهم، في إنجاز استراتيجي يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ملاذاً اقتصادياً عالمياً آمناً.

وأكد المصرف، في بيان، أمس، أنه في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التجارة، والتعقيدات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها الأسواق الدولية، يواصل تنفيذ رؤية طويلة الأمد، تهدف إلى الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني، حيث إنه من خلال التمويل المنهجي للمشروعات الصناعية الكبرى، يسهم المصرف في ضمان بقاء البنية التحتية الأساسية وشبكات الإمداد في الدولة قوية ومرنة ومكتفية ذاتياً بالكامل لعقود مقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن «الأساس الاقتصادي لدولة الإمارات قائم على التخطيط المسبق والرؤية المستقبلية، وليس على ردود الأفعال، ويعكس وصول قيمة موافقات التمويل الشهرية إلى مليار درهم قدرتنا على تنفيذ هذه الرؤية على نطاق واسع، حيث نموّل على نحو مدروس الشركات الوطنية الناجحة ومشروعات البينة التحتية الحيوية، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد في الدولة».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نمو صحي ومستدام في محفظتنا الائتمانية، مدفوعاً بتحليلات دقيقة لمخاطر الائتمان».