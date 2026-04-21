«دي إكس بي لايف» تُرسّخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للفعاليات الكبرى

حققت شركة «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نمواً بنسبة 33% في حجم أعمالها خلال عام 2025، إذ نظمت وأدارت وقدمت خدماتها إلى 442 فعالية تنوعت بين 84 معرضاً، و16 مؤتمراً، و26 فعالية ترفيهية ورياضية وموسيقية، وثلاثة عروض أزياء، وست حفلات شركات، و13 حفل تخرّج، إضافة إلى 186 فعالية خارجية، تم تنظيمها في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأكّدت مواصلة الاستثمار في تطوير قدراتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

وعلى صعيد المعارض المتخصصة، واصلت الشركة تنظيم عدد من الفعاليات الدولية، من بينها معرض عالم القهوة، الذي اجتذبت دورته الرابعة نحو 17 ألف زائر متخصص من 78 دولة.

وتوسّعت أنشطة الشركة خارج دولة الإمارات إلى مملكة البحرين بتنظيم مهرجان البحرين للقهوة، حيث استقطبت دورته الأولى أكثر من 10 آلاف زائر.

وفي مجال المؤتمرات، نظمت «دي إكس بي لايف» 16 مؤتمراً دولياً، من أبرزها المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف الذي يضم أكثر من 50 ألف عضو في 137 دولة، ومؤتمر الاتحاد البريدي العالمي «UPU» التابع للأمم المتحدة الذي يضم 192 دولة، كما شهدت القمة الشرطية العالمية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع شرطة دبي حضور 922 من قادة الشرطة والمتخصصين والدبلوماسيين.

واستقطبت 53 ألفاً و922 زائراً من أكثر من 110 دول، بزيادة جاوزت 300% مقارنة بالدورة السابقة، كما نظّمت مؤتمر «ميدام - MEIDAM» الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل في دبي، حيث تم إطلاق النسخة الأولى للمؤتمر في المغرب.

وفي مجال تصميم وتشييد منصات العرض، نفذت «دي إكس بي لايف» 286 منصة عرض للشركات والهيئات الحكومية على مساحة 450 ألف قدم مربعة داخل دولة الإمارات وخارجها، منها 44 منصة في 13 مدينة عالمية، شملت أستراليا، وألمانيا، وماليزيا، وسنغافورة، والهند، والسعودية، ومصر، والمغرب، وإيطاليا، وتركيا، والمملكة المتحدة.

كما نظمت الشركة مجموعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية، منها ليالي حتا الثقافية لمصلحة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفعالية «حتا تجمعنا» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع و«براند دبي».

وقال النائب التنفيذي للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي، إن «الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2025، يؤكد الدور المتنامي الذي تضطلع به في دعم صناعة المعارض والفعاليات في دبي والمنطقة، من خلال تقديم حلول متكاملة تجمع بين الخبرة التشغيلية والابتكار في تصميم وتنفيذ الفعاليات، ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة التي تحظى بها خدماتها من قبل منظمي المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «في ظل الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع الفعاليات عالمياً، فإننا نواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا، وتقديم تجارب متكاملة تلبّي تطلّعات المتعاملين والشركاء، وتُسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى».