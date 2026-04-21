عقد لتنفيذ أعمال البنية التحتية للجزيرة «B» ضمن «جزر دبي»

أعلنت شركة نخيل العقارية التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» ترسية عقد بقيمة 527 مليون درهم على «شركة النصر للمقاولات»، لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في الجزيرة «B» في «جزر دبي»، ما يُسهم في تسريع تنفيذ مشروع التوسعة الساحلية الرئيس للإمارة، وأفادت «نخيل» بأن هذه الأعمال ستؤسس البنية التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق مشروعات التطوير السكني والضيافة، والاستخدامات المتعددة في الجزيرة «B»، لافتة إلى أن نطاق العمل يشمل الطرق والأرصفة، ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأنظمة الصرف الصحي، والتكامل مع شبكة محطة التبريد المركزية، إلى جانب التنسيق الفني مع الجزيرة «A»، كما تتضمن أعمال البنية التحتية أنظمة مرافق تتسم بالمرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل، دعماً للنمو المستدام طويل الأمد ضمن المخطط الرئيس.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تعكس ترسية هذا العقد التنفيذ المنضبط والمدروس لأحد أهم المخططات الرئيسة الساحلية لدبي، ويُمثّل توفير البنية التحتية الأساس لخلق قيمة طويلة الأجل، ويُظهر هذا الإنجاز تقدّماً مطرداً في تحويل جزر دبي إلى وجهة متكاملة تدعم النمو السكاني، والتوسع السياحي، والتنويع الاقتصادي». من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة النصر للمقاولات، جان نقولا الحلو: «حريصون على توفير بنية تحتية عالية الجودة لهذا المشروع، بما يُسهم في دعم أجندة دبي الطموحة للنمو».