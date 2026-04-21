عقارات دبي تستهل تعاملات الأسبوع بتصرفات جاوزت 4.9 مليارات درهم

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع بنشاط واضح، مع تسجيل تصرفات قوية في القطاع، ومبيعات جاوزت 3.55 مليارات درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق، وسط توجهات استثمارية إيجابية، متجاهلة التوترات في المنطقة.

وواصلت السوق العقارية في الإمارة انطلاقتها القوية خلال تعاملات شهر أبريل الجاري، إذ جاوزت التصرفات العقارية، أمس، 4.94 مليارات درهم.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجّلت المبيعات أكثر من 3.55 مليارات درهم، بعد تنفيذ 909 صفقات توزعت بواقع 799 مبايعة لوحدات سكنية، و42 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 1.33 مليار درهم عبر تنفيذ 233 صفقة، توزعت بواقع 142 مبايعة لوحدات سكنية، و23 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات «العقارات على الخريطة» نحو 2.22 مليار درهم من خلال 676 صفقة، توزعت على 657 مبايعة لوحدات سكنية، و19 مبايعة لمبانٍ.

بدورها، سجّلت الرهون العقارية 283 معاملة بقيمة 980.95 مليون درهم، توزعت بواقع 188 معاملة لوحدات سكنية، و30 معاملة لمبانٍ، و65 معاملة لأراضٍ، بينما بلغت قيمة الهبات نحو 415.37 مليون درهم، من خلال 169 معاملة توزعت على 157 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملة واحدة لمبنى، و11 معاملة لأراضٍ.

وبذلك، استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 71.86% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، بينما استحوذت الرهون على 19.85%، والهبات على 8.4%.

ومنذ بداية أبريل الجاري، بلغ إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة نحو 45.16 مليار درهم، بينما بلغت مبيعات العقارات منها نحو 31.72 مليار درهم.

يُذكر أن سوق العقارات في دبي أنهت الربع الأول من العام الجاري مسجلة نتائج قياسية، إذ قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنةً بـ142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.