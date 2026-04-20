عقارات دبي تستهل تعاملات الأسبوع بتصرفات 4.94 مليارات درهم

استهلت سوق العقارات في دبي، تعاملات الأسبوع الجديد، بنشاط واضح، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق وسط توجهات استثمارية إيجابية، متجاهلة التوترات في المنطقة. وواصلت السوق العقارية في الإمارة انطلاقتها القوية خلال تعاملات شهر أبريل، حيث بلغت التصرفات العقارية، اليوم أكثر من 4.94 مليارات درهم، مع مبيعات تجاوزت 3.55 مليارات درهم. وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت المبيعات أكثر من 3.55 مليارات درهم، بعد تنفيذ 909 صفقات، توزعت بواقع 799 مبايعة لوحدات سكنية، و42 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.33 مليار درهم، عبر تنفيذ 233 صفقة، توزعت بواقع 142 مبايعة لوحدات سكنية، و23 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 2.22 مليار درهم، من خلال 676 صفقة، توزعت على 657 مبايعة لوحدات سكنية، و19 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 283 معاملة بقيمة 980.95 مليون درهم، توزعت بواقع 188 معاملة لوحدات سكنية، و30 معاملة لمبانٍ، و65 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 415.37 مليون درهم، من خلال 169 معاملة، توزعت على 157 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملة واحدة لمبني، و11 معاملة لأراضٍ. وبذلك، استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 71.86% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، فيما استحوذت الرهون على 19.85%، والهبات على 8.4%.

ومنذ بداية أبريل الجاري، سجلت مبيعات العقارات نحو 31.72 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة 45.16 مليار درهم.

يُشار إلى أن سوق العقارات في دبي، أنهت الربع الأول من العام الجاري مسجلة نتائج قياسية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنةً بـ 142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.