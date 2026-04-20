بانكوك تنضم إلى شبكة فلاي دبي برحلات يومية بدءًا من يوليو المقبل

أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ في تشغيل رحلاتها إلى مطار دون موينغ الدولي (DMK) في بانكوك إعتباراً من 01 يوليو 2026، لتصبح بذلك الوجهة الثانية للناقلة في تايلاند إلى جانب كرابي.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلة يومياً بين دبي وبانكوك إنطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي مما يعزز بشكل أكبر الربط الجوي بين دبي ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يتيح للمسافرين رحلات ربط سلسة عبر مركز دبي للطيران للوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات. وبالإضافة إلى حضورها المتنامي في تايلاند، تواصل فلاي دبي توسيع عملياتها في جنوب شرق آسيا، حيث تخدم وجهات شهيرة مثل لانكاوي وبينانغ في ماليزيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: "يسعدنا توسيع شبكتنا في تايلاند من خلال إطلاق رحلاتنا إلى بانكوك، مما يتيح لعملائنا الوصول إلى بوابة جديدة نحو العاصمة التايلاندية. وتعكس هذه الخطوة الجديدة من فلاي دبي التزامنا المستمر بتوفير المزيد من خيارات السفر لركابنا. ومع إستمرار تعافي الطلب على السفر، فإننا واثقون من مرونة قطاع السياحة. وتتيح لنا الخدمة الجديدة توجيه قدراتنا وفق احتياجاتنا التشغيلية، مع تنامي حركة التجارة والسفر بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسة في العالم."

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي سودير سريدهاران: "تبقى بانكوك إحدى الوجهات السياحية الشهيرة والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى المسافرين سواء للترفيه أو الأعمال. ومع إطلاق رحلاتنا اليومية، فإننا نوفر مرونة وراحة أكبر للمسافرين، لا سيما خلال ذروة موسم السفر الصيفي نتوقع طلباً قوياً، ونتطلع إلى زيادة وتيرة رحلاتنا بالتزامن مع تنامي الطلب على هذا المسار خلال فصل الصيف".

تفاصيل الرحلات

