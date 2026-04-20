قادة شركات مليارية: دبي ملتقى عالمي فريد

أكد قادة شركات مليارية «يونيكورن»، تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار الرقمي ونمو الشركات التكنولوجية، مدعومةً بمنظومة أعمال متكاملة تجمع بين التشريعات المستقبلية، والبنية التحتية المتقدمة، والانفتاح على الكفاءات العالمية. وأكدوا أن دبي أصبحت ملتقى عالمياً فريداً تتكامل فيه الشركات والعلوم مع الجهات الحكومية بتناغم حقيقي، وتتميز بانفتاح استثنائي على الأفكار المبتكرة.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيتوبي»، محمد بلوط: «تشكل منظومة الأعمال الرقمية في دبي ركيزة أساسية دعمت مسار نمو شركة (كيتوبي)، حيث توفر الإمارة مزيجاً متكاملاً من التشريعات المستقبلية، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإتاحة استقطاب كفاءات نوعية، إلى جانب بيئة أعمال مرنة تُمكّن الشركات من بناء واختبار وتوسيع الحلول المبتكرة بوتيرة متسارعة، كما يشكل ارتباط دبي الواسع مع الأسواق الإقليمية والعالمية عاملاً محورياً في توسيع آفاق طموحات الشركة خارج دولة الإمارات».

وأكد بلوط أن دبي لا تتميز بالمرونة فحسب، بل تعد من أكثر المدن تركيزاً على المستقبل لتطوير الشركات الرقمية، إذ إنها تجمع بين سرعة الإنجاز، وطموح لا محدود، وانفتاح استثنائي على الأفكار المبتكرة، وهي معادلة يصعب تكرارها، ما يرسخ مكانتها منصة انطلاق استراتيجية للشركات الطامحة إلى الابتكار والتوسع على مستوى العالم.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في شركة «بروبرتي فايندر»، فرناندو فانتون، أن دبي لم تعد مجرد وجهة لتأسيس الأعمال فحسب، بل أصبحت المركز الأمثل لبناء مستقبل قطاعات الأعمال، إذ توفر مزيجاً فريداً يجمع بين السرعة نهجاً استراتيجياً والمرونة عنصراً أساسياً في بنيتها، وأضاف أنه وبالاعتماد على أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى جانب أولوية الحلول الرقمية، فإن دبي تقدم منظومة أعمال متقدمة تتميز بأطر واضحة وشبكة من الشركاء الموثوقين مع منصات متكاملة لتمكين الابتكار على نطاق واسع.

وتابع: «مع النجاحات المتنوعة في مجالات عدة على غرار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ونمو تبني الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ(ويب 3) في القطاع العقاري، إلى جانب البرامج ذات الرؤية المستقبلية ضمن استراتيجية دبي الرقمية، لا تكتفي المدينة بتسهيل مزاولة الأعمال، بل تمكّن الشركات والمستثمرين والجهات التنظيمية على حد سواء من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتوسيع نطاق تأثيرها والتوسع عالمياً».

وأكد فانتون أن المنظومة الرقمية في دبي شكلت عامل تمكين حقيقياً لتوسّع «بروبرتي فايندر»، حيث دعمت نماذج أعمال الشركة وابتكاراتها على حد سواء.

وتابع: «تسهم الأطر التنظيمية الداعمة للابتكار، مثل بيانات سوق الإيجارات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومبادرات ترميز العقارات، في توفير الوضوح اللازم لتطوير حلول عقارية رقمية بثقة، كما تتيح البنية التحتية الرقمية المتكاملة والمتطورة في الإمارة، إلى جانب الإطار التنظيمي الشفاف، اختبار الأدوات المبتكرة وتطويرها وتوسيع نطاقها بكفاءة».

في السياق نفسه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «إكسبانسيو»، رومان أكسلرود: «توفر دبي مزيجاً استثنائياً من العوامل الراسخة، تشمل الحوافز الضريبية، والدعم الحكومي القوي، وبنية تحتية عالمية المستوى، وهي مزايا واضحة وموثقة على نطاق واسع، لكن التميز يكمن في تبني نهج استراتيجي يضع التقنيات العميقة والعلوم والذكاء الاصطناعي في صميم ركائز الاقتصاد، وهو ما يناسب القطاع الذي تتخصص به (إكسبانسيو)، حيث عادة ما نواجه صعوبات نظراً لتعقيد طبيعة أعمالنا وما تتطلبه من منظومة دعم متقدمة ومتكاملة، تشمل بنية لوجستية سلسة، وتدفقاً مستداماً من استقطاب الكفاءات العالمية، وتكاملاً وثيقاً مع المؤسسات الأكاديمية».

وأكد أكسلرود أن دبي أصبحت ملتقى عالمياً فريداً تتكامل فيه الشركات والعلوم مع الجهات الحكومية بتناغم حقيقي، ما يوفر بيئة خصبة لتوسيع نطاق الابتكارات المعقدة وعالية الأهمية، وأضاف: «نلمس هذا الواقع بشكل مباشر من خلال تعاوننا مع غرف دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة دبي، ومشاركتنا في أبرز المؤتمرات التقنية الدولية، إضافة إلى الوصول إلى الكفاءات العالمية، ما يتيح لنا التوسع بوتيرة قد تستغرق سنوات في أماكن أخرى».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على بناء منظومة رقمية عالمية المستوى، لافتاً إلى أن دبي تمضي قدماً نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جديداً للابتكار، بما يحاكي روح انطلاق الرواد التي ميّزت وادي السيليكون، مع تمسّكها بالمبادئ التي قامت عليها، والقائمة على تحويل التحديات الصعبة إلى فرص استراتيجية عبر الشراكات العالمية.

وأكد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «إكسبانسيو» أن دبي تخطت سمعتها التقليدية مركزاً عالمياً للمال والتجارة والخدمات اللوجستية، وباتت اليوم منظومة ابتكار متقدمة برؤية مستقبلية تستقطب قادة قطاع التكنولوجيا وأعرق الجامعات وأبرز الشركات على غرار «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوبن إيه آي».