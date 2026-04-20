«الاقتصاد والسياحة» تُطلق «منصة أسعار السلع الرئيسية»

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق «منصة أسعار السلع الرئيسية»، التي تعد منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز وعي المستهلك بأساليب التسوّق الذكي، وتوفير شفافية كاملة حول أسعار السلع والمنتجات المدرجة على المنصة.

وأفادت الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز بيئة تسوّق ذكية ومستدامة للمستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويضمن استقرار الأسواق، ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وبحسب «الاقتصاد والسياحة»، تتيح المنصة الجديدة جمع وتحليل بيانات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسة، حيث تضم في مرحلتها الأولى 33 سلعة، مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية و16 سلعة رئيسة أخرى، ويتم رصد أسعارها بشكل لحظي وآني من 12 منفذاً رئيساً في الدولة، مع نشر الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار في كل منفذ، ما يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار بسهولة بين مختلف الفروع.

كما تتضمن المنصة مزايا ذكية، تتيح للمستهلك إنشاء سلة غذائية مخصصة وفق احتياجاته، وتوجيهه تلقائياً نحو الخيار الأكثر توفيراً من حيث السعر، وتساعد هذه المزايا على تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمستهلك.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري: «نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في إرساء بنية تشريعية ورقمية متقدمة لحماية حقوق المستهلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بما أسهم في توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وعزز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأضاف بن طوق: «تشكل (منصة أسعار السلع الرئيسية) مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المستهلك من التسوق الذكي، وتعزيز وعيه بأساليب اتخاذ القرار في الشراء، كما تسعى إلى تشجيع المنافسة بين منافذ البيع في الأسواق، بما يضمن شفافية الأسعار ويعزز استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمستهلكين»، لافتاً إلى أن المنصة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المعنية، لحصول المستهلك على أفضل الأسعار والعروض للسلع الاستهلاكية الأساسية أو السلع الرئيسة التي تشملها المنصة.

وتابع وزير الاقتصاد والسياحة: «تسهم المنصة في تعزيز تجربة التسوق الذكي، وترسخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين مختلف منافذ البيع، كما تسهم في رفع مستوى ثقة المستهلك في الأسواق المحلية، كما تدعم المنصة تحقيق توازن فعّال بين متابعة الأسعار وحماية القوة الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية في الدولة ويعزز استدامتها على المدى الطويل».

ووفقاً لـ«الاقتصاد والسياحة»، تقوم الوزارة بتحديث بيانات أسعار السلع على المنصة يومياً لضمان متابعة دقيقة لحركة السوق، ويتم تزويد المنصة بهذه البيانات عبر الربط الإلكتروني المباشر مع منافذ البيع المرتبطة بها، حيث تشارك هذه المنافذ الأسعار إلكترونياً وبشكل تلقائي مع قاعدة بيانات الوزارة.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الاطلاع على المنصة والاستفادة من خدماتها، بما يسهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، كما أكدت أهمية اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة، والشراء وفق الحاجة الفعلية، وتجنب التكديس أو المبالغة في التسوق.

أبرز السلع المُغطاة

تضمنت أبرز السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسة التي تغطيها المنصة: زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، واللحوم، والأسماك، والبقوليات، والخبز، والقمح، والماء، والفواكه مثل الموز، والبرتقال، والتفاح، والخضراوات مثل الخيار والطماطم والبطاطا والثوم والبصل، بما يضمن تغطية شاملة لأكثر السلع استهلاكاً ومتابعة دقيقة لحركة السوق.