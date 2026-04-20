سماعة «بلوتوث» مقاومة للماء

كشفت شركة «جي بي إل» عن سماعة «بلوتوث» جديدة، تتمتع بمقاومة الماء والغبار وفقاً لفئة الحماية «IP67»، ما يجعلها مناسبة للاستخدام على الشاطئ أو بجانب حمام السباحة.

وذكرت الشركة الأميركية أن السماعة «Flip Essential 3 SE» الجديدة تتميّز بشكل أسطواني، كما أنها مكسوة بغطاء قماشي يحمل شعار «JBL»، مشيرة إلى أن السماعة تأتي بأبعاد 180×69.5×72 ملم، بينما يبلغ وزنها 550 غراماً.

وأوضحت أن السماعة الجديدة تمتاز بتصميم ثنائي السماعات، حيث تضم مكبر صوت عالي التردد (تويتر) بقدرة 10 واط، إضافة إلى مكبر صوت منخفض التردد (ووفر) بقدرة 20 واط، ما يوفر نطاق تردد ديناميكي يمتد من 63 هرتز إلى 20 كيلوهرتز.

وتم تجهيز سماعة البلوتوث الجديدة ببطارية سعة 4800 مللي أمبير ساعة، والتي توفر نحو 12 ساعة من التشغيل، بينما يستغرق الشحن الكامل نحو ثلاث ساعات باستخدام شاحن بقدرة 15 واط.