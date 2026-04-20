بدء المرحلة الأولى من «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»

تكشف أكاديمية الاقتصاد الجديد، اليوم، عن بدء المرحلة الأولى من برنامج: «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، وبالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، ضمن الحملة الوطنية: «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، ويهدف البرنامج، الذي سيعلن عن بدء مرحلته الأولى، بحضور وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، إلى تدريب وتأهيل وتمكين 1000 أسرة إماراتية منتجة في قطاع ريادة الأعمال خلال خمس سنوات، ويسعى البرنامج إلى تحفيز الأسر الإماراتية على تأسيس أنشطة اقتصادية جديدة.