هاتف جديد لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «زد تي إي» الصينية إطلاق هاتفها الذكي «Nubia Neo 5 Pro» الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد، من الفئة المتوسطة، يمتاز بتصميم بسيط وأنيق، حيث إن الإطار البلاستيكي يشتمل على زرين جانبيين يعملان باللمس، وهو ما يتيح لعشاق الألعاب التصويب، وإطلاق النار في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

وأضافت أنه تم تزويد الهاتف «Nubia Neo 5 Pro» بمعالج «ميديا تيك 7400 Dimensity»، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت، مشيرة إلى أنه يتم تبريد المعالج بواسطة غرفة بخار، لضمان أداء قوي للألعاب حتى خلال جلسات اللعب الطويلة.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بشاشة «OLED» قياس 6.8 بوصات. ويشتمل على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة ثانوية بدقة اثنين ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.