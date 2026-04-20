الإمارات تعزز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات مالية دولية

رسخت دولة الإمارات حضورها الفاعل في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، حيث جاءت مشاركة وفد الدولة برئاسة وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، لتحقق مخرجات نوعية في مختلف الاجتماعات متعددة الأطراف واللقاءات الثنائية.

وأسفرت المشاركة عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين، إلى جانب بحث آفاق الاقتصاد العالمي، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الاستقرار المالي وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الربيع أسفرت عن نتائج نوعية تعزز حضور الدولة في المشهد الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتطوير شراكات فاعلة تسهم في مواجهة التطورات الاقتصادية المتسارعة.

وأضاف: «نواصل البناء على مخرجات هذه الاجتماعات لتوسيع نطاق التعاون مع شركائنا الدوليين، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً وشريكاً رئيساً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي». وشارك وفد الدولة في اجتماعات «مجموعة العشرين»، وفي اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

من جانبه، ترأس وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وفد الدولة في اجتماعات «مجموعة بريكس»، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة وتوسيع مجالات الشراكة المالية والاقتصادية.