فندق «أرماني دبي» يدخل مرحلة التجديد الشامل

دخل «فندق أرماني دبي»، مرحلة جديدة من التحسين والتجديد، بدأت خلال الشهر الجاري، على أن يعاد افتتاح الفندق خلال الربع الرابع من العام الجاري، في خطوة تأتي ضمن مسار تطويري يستند إلى الرؤية التي تميز علامة «أرماني». وقال الفندق في منشور له عبر حسابه في منصة «انستغرام»، إن هذه المرحلة تمثل «فصلا جديدا»، مؤكداً أن مسيرته مستمرة من خلال التركيز على التفاصيل، والتصميم، والروح التي تعكس مفهوم الضيافة الخاص بالعلامة. ويقع فندق أرماني دبي في برج خليفة. الفندق يضم 39 طابقاً، بإجمالي 160 غرفة وجناحاً. وافتتح الفندق أبوابه في عام 2010 ليكون أول فندق في العالم يحمل اسم «أرماني».