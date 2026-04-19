متاجر ذهب تنشّط مبيعاتها بتخفيضات على «المصنعية»

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، للأسبوع الثالث على التولي، محققة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات سعرية بقيم راوحت بين 5.75 و10 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، في ما وصل إجمالي الزيادات السعرية التي حققها غرام المعدن الأصفر خلال ثلاثة أسابيع إلى 41 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق تشهد حالياً مظاهر تنافسية مرتفعة، لاسيما مع طرح متاجر عروض تخفيضات تشمل رسوم «المصنعية» على مشغولات ذهبية مختلفة. وتوقعوا أن تشهد المبيعات نمواً بنسب متباينة على المشغولات والسبائك، في ظل استمرار التوقعات بتسجيل زيادات سعرية خلال الفترات المقبلة.

وقال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان» للمجوهرات، أديتيا سينغ، لـ«الإمارات اليوم»: «من المتوقع تسجيل نمو في مبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، بدعم من إقبال شريحة من المقيمين، لاسيما مع النظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط، وملاذاً آمناً، وخياراً يُلجأ إليه عند البحث عن الاستقرار».

وأضاف: «هذه القناعة لا تتأثر بالمتغيرات الجيوسياسية أو بارتفاع أسعار الذهب، بل على العكس، ففي أوقات عدم اليقين، يميل الناس إلى الذهب بدلاً من الابتعاد عنه».

وتوقع سينغ حدوث تحوّل في نمط المشتريات أكثر من كونه زيادة في حجمها، وذلك عبر الاعتدال في متوسط قيمة الفاتورة، مع إقبال أكبر على القطع خفيفة الوزن، وخيارات الهدايا.

وقال: «مع ذلك، فإن من المرجّح أن يحافظ الإقبال على مستوياته، إذ رصدنا ارتفاعاً تدريجياً في استفسارات المتعاملين داخل المتاجر على شراء المشغولات الذهبية، وهو مؤشر إيجابي ومشجع على دعم توقعات نمو المبيعات».

من جانبه، قال مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «بعض المتاجر تتنافس لتنشيط مبيعاتها، عبر تقديم عروض تخفيضات على رسوم (المصنعية)، لاستقطاب المتعاملين»، لافتاً إلى أن التخفيضات تتم بنسب متباينة وفقاً لسياسات المتاجر في تقديم العروض.

وأشار إلى أن العديد من المتعاملين يتجهون للشراء، تحوطاً من حدوث زيادات سعرية جديدة في الذهب.

في السياق نفسه، قال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «العروض على رسوم (المصنعية) تعد إحدى الوسائل التي يلجأ لها العديد من المتاجر لتنشيط المبيعات، وتقديم محفزات للمتعاملين».

وتوقع لـ«الإمارات اليوم» أن يستمر بعض المتعاملين في شراء الذهب، في ظل توقعات استمرار الزيادات السعرية عالمياً.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 582.25 درهماً بارتفاع قيمته 10 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 539 درهماً بزيادة قدرها 9.25 دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 517 درهماً بارتفاع بلغ تسعة دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 443 درهماً بزيادة بلغت 7.5 دراهم. من جهته، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 345.5 درهماً بارتفاع وصل إلى 5.75 دراهم.