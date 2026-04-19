غرف دبي تبحث تطوير حركة الاستثمارات مع الفلبين

بحثت غرف دبي مع جهات اقتصادية وتجارية فلبينية سبل تطوير حركة الاستثمارات بين دبي والفلبين، وذلك خلال زيارة قام بها وفد غرف دبي برئاسة مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

وعقد الوفد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة في الفلبين، لبحث تسهيل التجارة، وتعزيز الاستثمارات عبر القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والمدن الذكية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «عكست اجتماعاتنا في مانيلا التزاماً مشتركاً بتعزيز أوجه التعاون، وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الرائدة والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».