إطلاق جائزة "تجار الإمارات الصغار" لتمكين الأطفال والناشئة وتعزيز ريادة الأعمال

أطلق مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال جائزة "تجار الإمارات الصغار" تحت رعاية الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، في خطوة تهدف إلى تمكين الأطفال والناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في دولة الإمارات.

تهدف الجائزة إلى إعداد جيل جديد من روّاد الأعمال، من خلال غرس مفاهيم الابتكار والمسؤولية والاستقلالية والوعي المالي منذ المراحل المبكرة، إلى جانب تزويد المشاركين بالمهارات العملية التي تمكِّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

وتُطوَّر الجائزة بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بما يعكس تكاملاً في الجهود لدعم المواهب الوطنية الشابة، وتوفير منصة متكاملة تتيح لهم استكشاف عالم ريادة الأعمال بأسلوب تفاعلي وعملي.

وتنسجم الجائزة مع توجُّهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز دور الأجيال المقبلة في دعم التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة الجائزة والإنتاج.

وقالت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان: "إنَّ تمكين الأجيال الناشئة من المهارات الريادية يُعَدُّ استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن، وإنَّ غرس ثقافة الابتكار والعمل الحر منذ الصغر يسهم في بناء جيل قادر على قيادة اقتصاد المستقبل بثقة وكفاءة".

يندرج التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تطوير هذه الجائزة ضمن التزام الصندوق بدعم روّاد الأعمال في مختلف المراحل العمرية، وتعزيز بيئة داعمة تتيح للشباب استكشاف قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة.