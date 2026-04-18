"فلاي دبي" تفتح باب التوظيف لطاقم الضيافة الجوية

أعلنت شركة فلاي دبي عن فتح باب التقديم لوظائف طاقم الضيافة الجوية، في خطوة تعكس استمرار توسع الناقلة وتعزيز حضورها في قطاع الطيران الإقليمي والدولي. وأوضحت الشركة، في منشور عبر حسابها في منصة "لينكد إن"، أنها تسعى إلى استقطاب كفاءات شغوفة بمجال الضيافة والسفر، وقادرة على تقديم مستويات عالية من الخدمة على متن رحلاتها، بما يسهم في ترسيخ تجربة سفر مميزة للمسافرين.

وفيما يتعلق بالمزايا، لفتت الشركة إلى أن حزمة التعويضات تشمل راتباً شهرياً أساسياً مع بدلات، إضافة إلى دخل متغير مرتبط بساعات الطيران، إلى جانب مزايا أخرى مثل التأمين الصحي، وإجازات سنوية مدفوعة، وتذاكر سفر، ومزايا مخصصة للعائلة والأصدقاء، فضلاً عن عقد عمل مفتوح، وغيرها من المزايا الأخرى.

وبينت أن الوظيفة تتيح للعاملين فيها فرصة العمل ضمن بيئة متعددة الثقافات وديناميكية، إلى جانب إمكانية السفر إلى وجهات متنوعة حول العالم، بما يدعم النمو المهني والشخصي للموظفين.

كما أشارت فلاي دبي إلى أن عملية التقديم تتم عبر موقعها الإلكتروني، وتمر بعدة مراحل تشمل التقييمات والمقابلات، وصولاً إلى اختيار المرشحين المؤهلين للانضمام إلى فريقها.

ودعت الشركة المهتمين إلى زيارة موقعها الرسمي للاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة عمل داعمة تتيح فرص التطور والنمو الوظيفي على المدى الطويل.