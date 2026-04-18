"محمد بن راشد للإسكان" تحصد جائزة أفضل مشروع مبتكر في القطاع العام

حصدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جائزة أفضل مشروع مبتكر في القطاع العام، خلال حفل جوائز الابتكار العالمية الذي نظّمه المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، تقديرًا لجهودها الرائدة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز أثرها المجتمعي.



وحصدت المؤسسة المركز الأول (Gold Award) ضمن فئة القطاع العام، متفوقةً على 24 جهة حكومية من مختلف دول العالم شاركت في الفئة ذاتها، في إنجاز يعكس مكانتها المتقدمة وريادتها في تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لمبادرة "تجربة الإسكان الذكية"، المشروع النوعي الذي يهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الإسكانية عبر حلول رقمية متقدمة.

وأسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تقليص الإجراءات، وتسريع إنجاز الخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، بما يعكس كفاءة وفعالية الحلول المطبقة.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن هذا الإنجاز يجسد التزامها بتبني الابتكار نهجًا أساسيًا لتطوير خدماتها، مشيرةً إلى أن مبادرة "تجربة الإسكان الذكية" تمثل نموذجًا متقدمًا يُحتذى به في تقديم خدمات حكومية متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة دبي مدينةً رائدة عالميًا في الابتكار وجودة الحياة.

كما أوضحت المؤسسة أن الفوز بهذه الجائزة الدولية يدعم مسيرتها نحو تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، من خلال تسهيل رحلة المتعامل للحصول على الخدمات الإسكانية، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسرة ورفاه المجتمع.

وتميزت المبادرة بقدرتها على تقديم حلول متكاملة وقابلة للتوسع، إلى جانب تحقيق أثر مجتمعي ملموس، ما أهلها للفوز بالمركز الأول ضمن هذه الفئة.

ويُعد المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI) من أبرز المنظمات الدولية غير الربحية المتخصصة في اعتماد ممارسات الابتكار المؤسسي؛ إذ تأسس عام 2009، ويتخذ من مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا له، ويضم شبكة واسعة تشمل أكثر من 18,000 عضو في أكثر من 116 دولة حول العالم. ويعمل المعهد على نشر ثقافة الابتكار وترسيخها نهجًا مؤسسيًا، من خلال برامج شهادات دولية معتمدة، إلى جانب جوائزه السنوية التي تُقيّم المشاركات وفق معايير دقيقة تشمل الأثر والابتكار والاستدامة وقابلية التطبيق.