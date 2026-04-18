152 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني خلال الربع الأول

أعلن بنك أم القيوين الوطني تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 152 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 مارس 2026، بما يعكس مرونة الأداء واستمرار قوة الأسس المالية، مدعوماً بالإدارة المنضبطة للتكاليف ونهج متوازن يدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وأوضح البنك أن مواصلة تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل، إلى جانب إجراءات رفع الكفاءة التشغيلية، أسهمت في دعم الأداء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ونوه إلى أن إجمالي دخل الفوائد سجل نمواً بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 246 مليون درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 4 بالمائة إلى 153 مليون درهم، بما يعزز استقرار الإيرادات الأساسية.

وبلغ إجمالي الأصول 23.2 مليار درهم في 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 1 بالمائة مقارنة مع 31 ديسمبر 2025، ونمو قدره 24 بالمائة مقارنة مع 31 مارس 2025.

وبلغ صافي القروض والتسهيلات 8.3 مليار درهم بارتفاع 2 بالمائة على أساس سنوي، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 34 بالمائة لتصل إلى 16.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.3 مليار درهم بزيادة 6 بالمائة مقارنة مع 31 مارس 2025، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 31 بالمائة، لتظل أعلى من الحد الأدنى المعتمد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفق متطلبات اتفاقية بازل 3.

وبلغت نسبة القروض غير العاملة 0.43 بالمائة في 31 مارس 2026، مقارنة مع 0.31 بالمائة في 31 ديسمبر 2025، و3.74 بالمائة في 31 مارس 2025، بما يعكس استمرار التحسن في جودة الأصول على أساس سنوي.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك ام القيوين الوطني ، إن نتائج الربع الأول تعكس أداءً مستقراً واستمرار تنفيذ الإستراتيجية المؤسسية، مشيراً إلى أن البنك حقق نتائج مالية مرنة مدعومة بأسس قوية وإدارة فعالة للتكاليف، إلى جانب استراتيجيات تمويل ناجحة رغم التحديات الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة الأساسية.

وأضاف أن البنك حافظ خلال الربع الأول من العام الجاري على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بمستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال، ما مكّنه من مواصلة دعم العملاء في مختلف القطاعات الرئيسية مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر.

وأشار إلى أن التحول الرقمي ظل محوراً رئيسياً خلال الفترة الماضية بعدما واصل البنك تعزيز منصاته المصرفية الرقمية، وتطوير خدمات الهاتف المتحرك، وأتمتة الإجراءات التشغيلية، الأمر الذي أسهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز المكانة التنافسية للبنك.

وأكد العوضي مواصلة التزام البنك بأولوياته الإستراتيجية، بما في ذلك التوطين، وتنمية الكفاءات، وتعزيز التنوع، ومبادرات الاستدامة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية بما ينسجم مع الأهداف الوطنية.

وأوضح أن إدارة المخاطر واصلت أداء دور محوري من خلال تبني نهج استباقي وحصيف في التعامل مع تطورات الأسواق وأسعار الفائدة، بما يدعم الاستقرار ويتيح فرص النمو المدروس.

وأكد أن البنك ينظر بتفاؤل حذر إلى بقية العام 2026، مستنداً إلى وضوح توجهه الإستراتيجي، ومرونة نموذج أعماله، والتزامه بالابتكار وخدمة العملاء، بما يعزز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.