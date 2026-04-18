11.72مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجلت السوق العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي أداءً لافتاً مواصلةً مسارها القوي، حيث تجاوزت قيمة التصرفات الإجمالية 11.72 مليار درهم، من خلال 4000 معاملة، ما يعكس متانة السوق وقدرتها على الحفاظ على استقرارها رغم مختلف التغيرات الإقليمية، مدعومة بإقبال متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يواصلون تعزيز مستويات الطلب.

وتضمنت التصرفات العقارية الأسبوعية مبيعات بقيمة 8.75 مليارات درهم، موزعة بواقع 2670 مبايعة لوحدات سكنية، و171 مبايعة لمبانٍ، و227 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3068 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة، نحو 3.66 مليارات درهم عبر تنفيذ 762 صفقة، موزعة بواقع 490 معاملة لوحدات سكنية، و45 معاملة لمبانٍ، و227 معاملة لأراضٍ، بينما واصلت مبيعات العقارات على الخريطة تفوقها لتسجل نحو 5.09 مليارات درهم عبر 2306 صفقات، مقسمة بواقع 2180 معاملة لوحدات سكنية و126 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 847 معاملة، بقيمة 2.62 مليار درهم، موزعة بواقع 529 معاملة لوحدات سكنية، و95 معاملة لمبانٍ، و223 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 357.53 مليون درهم، بواقع 85 معاملة، موزعة على 65 معاملة لوحدات سكنية، وتسع معاملات لمبانٍ، و11 معاملة لأراضٍ.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.45 مليار درهم، بعد تنفيذ 472 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.01 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 290.37 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 150.4 مليون درهم.