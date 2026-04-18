«دبي الجنوب» تطلق حزمة حوافز جديدة للشركات

أطلقت «دبي الجنوب» مجموعة جديدة من الحوافز الموجهة للشركات العاملة ضمن منطقتها الحرة، في خطوة تعكس التزامها المستمر دعم مجتمع الأعمال والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع جهود مجلس المناطق الحرة في دبي، الرامية إلى تعزيز تنافسية ومرونة بيئة المناطق الحرة في الإمارة، من خلال تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل استمرارية الأعمال، وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات.

وتشمل الحوافز دعماً لعمليات تأسيس الشركات الجديدة، وتسهيل تجديد التراخيص، إضافة إلى إعفاءات من غرامات التأخير المرتبطة بتجديد الرخص.

وتؤكد هذه الخطوة حرص «دبي الجنوب» على توفير بيئة أعمال مرنة وداعمة تراعي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، وتسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأشمل لإمارة دبي.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي: «نواصل العمل على دعم الشركات العاملة في (دبي الجنوب)، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تسهيل النمو واستمرارية العمليات».

وأضاف: «تأتي هذه الحوافز استكمالاً لجهودنا المستمرة لتعزيز منظومتنا المتكاملة، بما في ذلك حزمة التسهيلات التي تم إطلاقها أخيراً، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجمع الأعمال. كما تنسجم هذه الخطوة مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعكس التزامنا المستمر بالحفاظ على زخم واستمرارية الأعمال، وتعزيز الثقة ببيئة الاستثمار».

وتواصل «دبي الجنوب» استقطاب قاعدة متنوعة من الشركات الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وبيئتها التشغيلية السلسة التي تدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.