حملة استدعاء لـ 64 سيارة «جينيسيس»

بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تنفذ شركة «جمعة الماجد» الوكيل الحصري لسيارات «جينيسيس» في الإمارات، حملة استدعاء لعدد من مركبات «جينيسيس»، لدواعي السلامة.

وتشمل الحملة 64 مركبة على مستوى الدولة من موديلات (2021-2022) لطرز: «G80-RG3» و«GV80-JX1» و«GV70-JK1» و«G90-HI/RS4».

وتتضمن الحملة فحصاً لمضخة الوقود وتبديلها إذا استدعى الأمر.

ووفقاً لبيان حملة الاستدعاء، فإن «جمعة الماجد»، بدأت التواصل مع المتعاملين المعنيين لإبلاغهم بالحملة، وتحديد المواعيد المناسبة لإحضار مركباتهم.