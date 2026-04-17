العربية للطيران تشغّل رحلاتها إلى 52 محطة دولية

قالت شركة العربية للطيران إنها تشغل عدد محدود من الرحلات من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك رهناً بالموافقات التشغيلية والتنظيمية. ووسّعت الناقلة رحلاتها التي تنطلق من مطارات الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة، إلى 18 دولة في 52 وجهة دولية، منها 21 وجهة عربية.

وذكرت الشركة، على موقعها الشبكي، اليوم إنه يمكن للمسافرين الراغبين في السفر حجز الرحلات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو تطبيق الهاتف المحمول أو من خلال وكلاء السفر. كما يمكن للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم سابقا إعادة الحجز، إذا لم يكونوا قد استخدموا خيار التعديل أو الاسترداد بعد.

وتشمل شبكة الوجهات: بيروت، البحرين (البحرين)، بنغلاديش (شيتاغونغ، دكا)، مصر (الإسكندرية، القاهرة، القاهرة سفنكس، سوهاج)، إثيوبيا (أديس أبابا)، اليونان (أثينا)، والهند (أحمد آباد، تشيناي، كويمباتور، دلهي، غوا، حيدر آباد، جايبور، كوتشي، كولكاتا، كوزيكود، مومباي، ناجبور، ثيروفانانثابورام). كما تشمل العراق (بغداد، البصرة، أربيل)، الأردن (عمّان)، كينيا (نيروبي)، نيبال (كاتماندو)، سلطنة عُمان (صلالة)، وباكستان (فيصل آباد، إسلام آباد، كراتشي، لاهور، ملتان، بيشاور، كويتا، سيالكوت).

ووفق الجدول، تشمل أيضاً السعودية (الجوف، أبها، الدمام، القصيم، جيزان، الرياض، تبوك، حائل، جدة)، سريلانكا (كولومبو)، سوريا (دمشق)، تايلاند (بانكوك)، وتركيا (إسطنبول، طرابزون).