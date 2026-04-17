«دبي المالي» يعزز التواصل مع المستثمرين الدوليين

اختتم سوق دبي المالي، زيارته إلى هونغ كونغ على هامش قمة «إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026»، التي أُقيمت خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين.

وشهدت الزيارة اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين المؤسسيين، لاسيما من آسيا، ما يعكس تنامي دور دبي في مشهد تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وخلال الزيارة، عقد سوق دبي المالي وشركاته المدرجة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين مؤسسيين ووسطاء ومشاركين في الأسواق من مختلف الأسواق الرئيسة.

وتركزت المناقشات على فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، وسهولة الوصول إلى السوق، ومكانة دبي ضمن المحافظ الاستثمارية الدولية.

وتؤكد هذه المشاركة متانة الروابط الاقتصادية والمالية بين دبي وهونغ كونغ، باعتبارهما مركزين ماليين عالميين يلعبان دوراً محورياً في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين الشرق الأوسط وآسيا.

وجمعت القمة نخبة من كبرى شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية العالمية، ما وفر منصة لمناقشة تطورات الأسواق، بما في ذلك تحولات تدفقات رؤوس الأموال، والتغيرات في هيكل الأسواق، وأهمية تعزيز الترابط بين الأسواق، وهي محاور تتماشى مع أولويات سوق دبي المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «تظل مشاركة المستثمرين الدوليين عنصراً أساسياً في سوقنا، وتأتي مشاركتنا في منصات عالمية مثل قمة (إتش إس بي سي) العالمية للاستثمار دعماً لاستمرار هذا الزخم».

وأضاف: «نشهد اليوم تركيزاً متزايداً على الأسواق التي توفر السيولة وسهولة الوصول وتنوع الفرص الاستثمارية. وتتمتع دبي بموقع متقدم في هذا السياق، ونعمل على تحويل هذا التفاعل إلى تدفقات رأسمالية مستدامة، إلى جانب دعم شركاتنا المدرجة في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين».