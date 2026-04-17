«أبوظبي للأوراق المالية» يعزز المهارات الاستثمارية لرواد الأعمال

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاونها مع «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال»، بصفتها «شريك أسواق رأس المال»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الثقافة المالية، وتنمية المهارات الاستثمارية، وترسيخ الوعي المالي لدى الجيل المقبل من رواد الأعمال والمستثمرين.

ويعقد «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري تحت رعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، ويجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وصنّاع القرار ضمن مبادرة نوعية تسهم في تسريع بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودعم مسارات النمو المستدام.

وخلال المهرجان، سيشارك السوق بالتعاون مع شركائه من شركات الوساطة، مجموعة من الرؤى والتحليلات المتعلقة بالأسواق والاستثمار مع المشاركين في الحدث.

وسيعمل فريق سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضاً على توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تحقق نمواً متسارعاً نحو فهم منظومة الطروحات العامة الأولية وآلية الإدراج، مع تسليط الضوء على السوق الرئيسي وسوق النمو كمسارات رئيسة لدعم توسع الأعمال وتحويلها إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، إن دولة الإمارات تتمتع بوفرة في المواهب والأفكار الطموحة، فيما تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها مركزا عالميا لريادة الأعمال وتدفق رؤوس الأموال، ويشكل السوق أحد الركائز الأساسية في المنظومة المالية، من خلال إطار متكامل يدعم رواد الأعمال والمتعاملين في السوق.

وأوضح أن ربط رواد الأعمال والمستثمرين بأسواق رأس المال، يسهم في دعم نمو الأعمال وتنمية الثروات، وتمكين الشركات من التوسع والتحول إلى شركات مدرجة ذات حضور عالمي، بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.

وأعرب النعيمي، عن أمله بأن يسهم تبادل الرؤى والمعارف المالية في إعداد جيل يمتلك فهماً عميقاً لأساسيات السوق، ويتبنى نهجاً قائماً على بناء القيمة على المدى الطويل والاستثمار المسؤول، وقادراً على المنافسة على المستوى العالمي.

ويضم سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 120 ورقة مالية مدرجة، ويوفر منصة تداول تخدم نحو 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية.