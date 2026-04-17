وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: لا ينبغي لأي طرف أن يسيطر على مضيق هرمز فالممرات الدولية منفعة عامة للجميع

أكدت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال كلمتها أمس في قمة سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن صلابة دولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية الإرهابية الغادرة وغير المسبوقة التي استهدفت أراضي الدولة.

وأشادت الهاشمي بكفاءة منظومة الدفاع الجوي للدولة، وبعزيمة وصمود مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقالت : "أكد مجتمعنا على ما تمثله دولة الإمارات من نموذج للحياة، ليس فقط في الازدهار بل في العيش بأمن وأمان. تجسيداً لرؤية قيادتنا وروح أبناء الإمارات".

كما تطرقت إلى قضية حرية الملاحة، مشيرة إلى التداعيات الاقتصادية العالمية لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت : "لا ينبغي لأي طرف أن يسيطر على مضيق هرمز، فالممرات الدولية منفعة عامة للجميع".

وشددت الهاشمي على أن مضيق هرمز يُشكّل ممرًا حيويًا لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، وشريانًا رئيساً لتدفقات مجموعة واسعة من السلع الأساسية، تشمل نحو 30% من تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي المسال، و25% من إمدادات النفط، و70% من المواد البتروكيماوية على مستوى العالم.

وأكدت أن أيّ حل مستدام للحرب يجب أن يعالج الجذور العميقة لعدم الاستقرار، وأن يضمن حماية طرق التجارة العالمية والبنية التحتية الاقتصادية الحيوية.

كما أكدت، في سياق حديثها عن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، أن الشراكة الإماراتية – الأمريكية تزداد عمقا وقوة، موضحة أن التوترات الإقليمية الأخيرة لم تُضعف هذه الشراكة، بل عززت مستوى التنسيق الوثيق بين الجانبين. وقالت معاليها: "إنها شراكة ليست فقط متنوعة، بل طموحة أيضاً، وهي مستمرة عبر الإدارات المتعاقبة، إذ استثمرنا حتى الآن نحو تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، والتزمنا باستثمار 1.4 تريليون دولار إضافية على مدار العقد المقبل".

وأشارت إلى تعاون دولة الإمارات مع الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء بوصفه نموذجًا للعلاقات الثنائية التي تتسم بالطموح والابتكار.

وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة الهاشمي إلى واشنطن، والتي تشمل عقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء في الكونغرس، ونخبة من خبراء السياسات، بالإضافة إلى ممثلي منظمات إنسانية غير حكومية.

وتهدف لقاءات الهاشمي، مع نظرائها في أميركا إلى تعزيز عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية، والتأكيد على أهمية التعاون في ترسيخ الاستقرار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، ومعالجة الأولويات العالمية المشتركة.