«دبي للمجوهرات»: أجهزة للتحقق من عيار الذهب في الأسواق قريباً

كشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن مبادرة جديدة في أسواق الذهب، بالتنسيق مع بلدية دبي، ترتكز على طرح البلدية أجهزة تتيح التحقق من عيارات الذهب في السوق، وتوقعت المجموعة توفير تلك الأجهزة في الأسواق خلال فترة قصيرة، وأن تكون برسوم بسيطة، لخدمة المتعاملين بأسواق الذهب في دبي، وأكدت مجموعة دبي للمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن أسواق الذهب في دبي سجلت مؤشرات إيجابية لافتة في المبيعات خلال الربع الأول 2026، مشيرة إلى أن الطلب على السبائك ارتفع بمعدلات تصل إلى 30% خلال فترة التراجع السعري للذهب عالمياً، وأضافت أن المشغولات من عيار 14 قيراطاً تشهد طلباً تدريجياً، متوقعة أن يسهم هذا العيار في رفع صادرات دبي من الذهب بنسبة تصل إلى 5% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

مؤشرات إيجابية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «أسواق الذهب في دبي سجلت مؤشرات إيجابية لافتة في المبيعات، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبمعدلات توازي المبيعات خلال الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يؤشر إلى قوة واستمرارية الطلب على مبيعات الذهب في دبي من مختلف الجنسيات».

وأضاف عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي عوامل النشاط المرصودة في مبيعات الذهب بدعم عدد من العوامل، أبرزها ارتفاع الطلب وبمعدلات كبيرة على السبائك الذهبية لأغراض الادخار، لاسيما خلال فترات التصحيح السعري والانخفاضات التي سجلها الذهب خلال الشهر الماضي، إضافة إلى المناسبات والفعاليات المختلفة التي حفزت على شراء هدايا المشغولات، مثل موسم عيد الفطر ومناسبة يوم الأم، والعروض المطروحة في المتاجر والأسواق خلال شهرَي يناير وفبراير».

وتابع: «تشهد أسواق الذهب في دبي طلباً متزايداً ومستمراً لم يتأثر، ووتيرة الطلب على السبائك تشهد نمواً في الأسواق مع ارتفاع وعي العديد من المتعاملين بالادخار في منتجات السبائك الذهبية»، لافتاً إلى أن «الطلب على السبائك ارتفع بمعدلات تصل إلى 30% خلال فترة التصحيح السعري».

ورداً على سؤال يتعلق بالرسوم التي تفرضها متاجر ذهب على السبائك السويسرية، قال عبدالله: «الرسوم التي كانت تفرضها متاجر على السبائك المستوردة (ومنها السويسرية) ظاهرة مؤقتة، وممارسات فردية، إلا أنه مع زيادة ضخ طلبيات جديدة في الأسواق ستعود الرسوم إلى معدلاتها السابقة، خصوصاً في ظل توافر بدائل وخيارات متعددة من السبائك المحلية».

ولفت إلى أن «أسعار المعدن الأصفر مرشحة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة، إذ إنه وفقاً للعديد من التقديرات العالمية، فمن المتوقع أن يلامس حدود 6000 دولار للأونصة على المستويات الدولية».

ورأى أن شراء الذهب مناسب خلال الفترة الحالية، بشرط أن يكون لدى المتعاملين وعي بالشراء من الفائض المالي، وليس الاقتراض من أجل الشراء.

عيار 14 قيراطاً

ورداً على سؤال يتعلق بعيار الذهب الجديد 14 قيراطاً، والإقبال عليه، قال عبدالله: «المشغولات من عيار 14 قيراطاً تشهد طلباً تدريجياً، ومن المتوقع أن ينمو بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة، خصوصاً أن بعض الجنسيات من المقيمين أو السياح، لاسيما من دول أوروبا الشرقية، يفضلون تلك النوعية من المشغولات، وهو ما يجعل الطلب على تصديره للأسواق الخارجية يعد داعماً لصادرات المشغولات الذهبية من دبي»، متوقعاً أن يسهم ذلك العيار برفع صادرات دبي من الذهب بنسبة تصل إلى 5% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وكشف أن المجموعة نسقت مع بلدية دبي أخيراً لتنفيذ مبادرة جديدة في أسواق الذهب، ترتكز على طرح البلدية أجهزة تتيح للمشترين، سواء من المقيمين أو السياح، التحقق من عيارات الذهب عقب الشراء، متوقعاً توفير تلك الأجهزة في الأسواق خلال فترة قصيرة، كما توقع أن تكون تلك الأجهزة برسوم بسيطة، لخدمة المتعاملين في أسواق الذهب بدبي.