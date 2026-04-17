«ناسداك دبي» تسجل 18 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت خلال الربع الأول

أعلنت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، تسجيل 18 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت، خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار، ليرتفع بذلك إجمالي الإدراجات القائمة إلى 149 مليار دولار.

وذكرت «ناسداك دبي»، في بيان، أن هذا الأداء يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة، واستقرار الطلب من المستثمرين، بما يُعزّز مكانة البورصة منصةً موثوقةً تربط بين الأسواق العالمية لأدوات الدخل الثابت.

وتشمل الإدراجات القائمة 105 مليارات دولار من الصكوك، و44 مليار دولار من السندات، الأمر الذي يُعزّز مكانة «ناسداك دبي» واحدةً من أكبر منصات إدراج الصكوك عالمياً.

وعكس نشاط الربع الأول مزيجاً قوياً من الجهات المُصدِرة المحلية والدولية، حيث استحوذت الجهات المُصدِرة في دولة الإمارات على 67% من إجمالي الإدراجات، مدعومة بنسبة 33% من الجهات المُصدِرة الدولية.

وشمل النشاط إصدارات من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات دولية متعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب مؤسسات مالية رائدة وشركات عبر قطاعات الطيران والعقارات.

وشملت إدراجات الربع الأول من عام 2026 مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة والعملات والهياكل، مع صفقات بارزة بالدولار الأميركي واليورو والدرهم الإماراتي.

وبالنسبة للمؤسسات المالية، فقد قامت بنوك، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، بإصدار أدوات ضمن فئات السندات الخضراء والزرقاء والسندات الرقمية الأصلية، فيما لجأ بنك المشرق إلى أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى «AT1»، وواصل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» نشاطه خلال الربع.

وفي ما يخص الجهات الدولية متعددة الأطراف، فإلى جانب بنك التنمية الجديد، أدرج الصندوق العربي للطاقة إصدارات على ناسداك دبي لدعم أنشطته التمويلية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بقطاع الطاقة في المنطقة.

وفي قطاع الشركات، شملت الإصدارات شركات، مثل دبي لصناعات الطيران و«يونايتد تيرا إنتربرايزز»، إلى جانب مطوّري العقارات، مثل «بن غاطي» و«أمنيات»، ما يعكس استمرار القدرة على الوصول إلى التمويل عبر قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإقليمي.

ومن أبرز محطات الربع الأول، أول إصدار لبنك التنمية الجديد بقيمة مليارَي دولار، ما يُعزّز جاذبية «ناسداك دبي» للجهات المصدرة الإقليمية والدولية.

كما تواصلت الإصدارات ضمن برامج صكوك وسندات الخزينة لحكومة دولة الإمارات، من خلال إصدارات جديدة وأخرى إضافية، بما يدعم تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي.

وذكر رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، أن «أسواق رأس المال في دبي تواصل إظهار مستويات متقدمة من القوة والاستقرار والنضج، مدعومة بمنظومة راسخة ومشاركة دولية متنامية، وبعد الإنجازات القياسية التي حققتها البورصة في عام 2025، تحافظ (ناسداك دبي) على موقعها القوي لدعم مجموعة واسعة من الجهات المصدرة، مع توفير وصول آمن وفعّال إلى مصادر رأس المال الإقليمية والعالمية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، إن «الربع الأول من عام 2026 شهد مشاركة مستمرة من مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، ما يؤكد عمق وموثوقية أسواق أدوات الدين في دبي، ويعكس تنوع الإصدارات عبر الجهات السيادية والجهات الدولية متعددة الأطراف والشركات قدرتنا على تلبية احتياجات التمويل المتطورة، وتعزيز الربط بين الفرص الإقليمية وطلب المستثمرين الدوليين».

