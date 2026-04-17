نجيب ساويرس: زيادة الاستثمارات رسالة للمستثمرين مفادها أن «الإمارات أرض الفرص»

وقّعت «شركة مدن القابضة» اتفاقية استراتيجية مع «شركة أورا للتطوير العقاري»، تُضاعِف «أورا» بموجبها مساحة الأراضي المملوكة لها في منطقة «غنتوت» لتصل إلى 9.6 ملايين متر مربع، ما يرفع إجمالي استثماراتها في الدولة إلى نحو 30 مليار درهم.

وقال رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة «شركة أورا للتطوير العقاري»، نجيب ساويرس، إنه تعمد الإعلان عن زيادة استثمارات الشركة في هذا الوقت تحديداً، ليؤكد تضامنه الكامل مع دولة الإمارات، وليرسل رسالة للمستثمرين مفادها أن الإمارات أرض الفرص.

وتفصيلاً، قال رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة «شركة أورا للتطوير العقاري»، نجيب ساويرس، إن سوق العقارات في دولة الإمارات والعائد الاستثماري عليها، من الأفضل عالمياً، مع تحقيق المستثمر أو المشتري قيمة مضافة خلال أول أربعة أشهر من الاستثمار.

جاء ذلك في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش توقيع اتفاقية بين «أورا» و«شركة مدن القابضة»، أمس، لتوسيع المشروعات العقارية في غنتوت.

وأشار ساويرس إلى أن التجربة التي مرت بها المنطقة كشفت قدرات دولة الإمارات، ومدى امتلاكها للتكنولوجيا المتطورة، وللقدرات الدفاعية القادرة على صد أي عدوان، على الرغم من أنها دولة مسالمة وأرض للتعايش. وأكد أن الأمر في ما يخص السوق العقارية، لا يتعلق بشراء عقار فقط، بل بحياة مكتملة تضاهي وتتفوق على أفضل الوجهات العالمية.

وقال ساويرس: «أتوقع أن تحدث طفرة أكبر بعد انتهاء الأزمة التي لن تطول كثيراً، كون العالم لا يحتمل قلقاً في هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي».

إلى ذلك، وقّعت «شركة مدن القابضة» اتفاقية استراتيجية مع «شركة أورا للتطوير العقاري»، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتسريع مسيرة التطوير العقاري في دولة الإمارات، وذلك عبر استحواذ «أورا» على 4.8 ملايين متر مربع إضافية من الأراضي المملوكة لـ«مدن» في منطقة غنتوت.

وبموجب الاتفاقية، تُضاعِف «أورا» مساحة الأراضي المملوكة لها في غنتوت لتصل إلى 9.6 ملايين متر مربع، ما يرفع إجمالي استثماراتها في الدولة إلى نحو 30 مليار درهم عند اكتمال تطوير المشروع.

ويعكس هذا الاستثمار ثقة الشركة الراسخة في السوق الإماراتية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتطوير مجمعات متكاملة متعددة الاستخدامات ترتقي إلى أرقى المعايير العالمية.

ويتميّز المشروع بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي، حيث يبعد نحو 25 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، ما يوفّر ترابطاً سلساً بين الإمارتين.

كما تجسّد الشراكة بين «أورا» و«مدن» التزاماً مشتركاً بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع «بين»، المشروع الرئيس لشركة «أورا»، الذي يُتوقع أن يشكّل وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين مقومات الحياة العصرية وهدوء الأجواء الساحلية ضمن تجربة معيشية متفردة.

وأكد ساويرس أن «هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بمواصلة الاستثمار والتوسع في دولة الإمارات»، مشيراً إلى ثقتها الكبيرة بمتانة السوق العقارية ورؤيتها طويلة الأمد الداعمة لمسارات التنمية المستدامة ومواكبة التحولات المستقبلية. ولفت إلى أنه تعمد الإعلان عن زيادة استثمارات الشركة في هذا الوقت تحديداً، ليؤكد تضامنه الكامل مع الدولة، وليرسل رسالة للمستثمرين مفادها أن الإمارات أرض الفرص. وأضاف أن «أورا» تمضي قدماً في ترسيخ حضورها في الدولة، عبر تطوير وجهات عالمية ترتقي بمفهوم الحياة العصرية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»، بيل أوريجان، إن الشراكة مع «أورا» تنطلق من رؤية مشتركة لإبراز القيمة الفريدة لمنطقة غنتوت، وتطوير وجهة نوعية تعكس خصوصية الموقع وتسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان، مشيراً إلى أن الإقبال القوي الذي شهده مشروع «بين»، منذ إطلاقه، يعزز الثقة باستمرار الزخم الإيجابي وتحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أوريجان أن اتفاقية الأراضي الجديدة تستند إلى سجل «أورا للتطوير العقاري» الحافل بالإنجازات في الأسواق العالمية، حيث حلت الشركة في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري في أبوظبي لعام 2025، كما حقق مشروع «بين» مبيعات سكنية بلغت 2.7 مليار درهم خلال العام نفسه، ليندرج ضمن أفضل 10 مشروعات في التقرير نفسه.