تطوير منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في الإمارات

وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجموعة «جيريه» الصينية، بهدف تطوير منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في دولة الإمارات.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات والصين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا الطاقة المتطورة والتصنيع المتقدم.

وقّع مذكرة التفاهم في بكين كلٌّ من وكيل وزارة الاستثمار، محمد عبدالرحمن الهاوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جيريه»، لي ويبين.

وتشمل خطة استثمار مجموعة «جيريه» محاور رئيسة، وهي نشر مفاعلات معيارية مصغرة لتوفير طاقة أساسية مستقرة وخالية من الكربون، وإنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 100 ألف طن سنوياً، ومرافق لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم.

وتم تصميم هذه المنظومة لتعمل بشكل متكامل، حيث يتم توجيه الطاقة المولدة من المفاعلات المعيارية المصغرة مباشرةً لتغذية مصنع مواد الأنود، وسيتم تنفيذ المشروع تدريجياً خلال فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

من ناحية أخرى، يسهم مصنع إنتاج مواد الأنود في دعم طموح دولة الإمارات بتوسيع نطاق التصنيع المتقدم، وتعزيز قدراتها الصناعية المحلية.

كما تتماشى مكونات الطاقة النظيفة في المنصة مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف زيادة إسهام مصادر الطاقة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في بنية تحتية آمنة ومتنوعة للطاقة.

وتسهم هذه المنصة المتكاملة في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تبني تطبيقات الطاقة المتقدمة، ما يُعزّز جاذبيتها وجهةً للاستثمارات التكنولوجية واسعة النطاق.

وستؤدي وزارة الاستثمار دوراً محورياً في دعم نمو مجموعة «جيريه» في الإمارات.