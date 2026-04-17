«بارينغز» لإدارة الاستثمارات تفتتح مكتباً في أبوظبي

أعلنت شركة «بارينغز»، إحدى كبرى شركات إدارة الاستثمارات العالمية، عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي، وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا التوسع الاستراتيجي يؤكد التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط، وثقتها بآفاق النمو طويلة الأجل في المنطقة، وما تتمتع به من مرونة وفرص استثمارية، مشيرة إلى أن افتتاح مكتب أبوظبي يأتي عقب الإطلاق الناجح لمكتب «بارينغز» في دبي عام 2024، ويعكس طموح الشركة لتعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بارينغز»، مايك فرينو: «يؤكد افتتاح مكتبنا في أبوظبي التزام (بارينغز) تجاه الشرق الأوسط، وإيماننا بمسار النمو في المنطقة. ويسمح لنا الوجود المحلي بخدمة عملائنا بشكل أفضل، والعمل معهم كشركاء لاغتنام الفرص عبر أسواق الائتمان العالمية».

من جانبه، قال المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العملاء العالمية لدى «بارينغز»، وليد زامل: «يمثل هذا التوسع محطة مهمة في استراتيجيتنا لبناء حضور قوي في المنطقة، ويجدد التزامنا تجاه شركائنا الموثوقين، وتُعد أبوظبي مركزاً مالياً رئيساً، وركيزة أساسية في استراتيجية بارينغز للشرق الأوسط، ويتيح لنا افتتاح مكتب محلي تعزيز التواصل مع عملائنا، وتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة».

في السياق نفسه، قال رئيس شؤون تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM)، أرفيند رامامورثي: «يسرّنا الترحيب بشركة بارينغز ضمن منظومة أبوظبي العالمي، ويعكس قرارهم استمرار اهتمام كبرى الشركات العالمية باختيار أبوظبي مركزاً للنمو الإقليمي والدولي».

يذكر أن «بارينغز» شركة عالمية لإدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها المدارة أكثر من 481 مليار دولار، وتعمل بالشراكة مع عملاء من المؤسسات وشركات التأمين والوسطاء.