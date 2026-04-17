ندوة لتعزيز التعاون بين مجتمعَي أعمال دبي وعُمان

نظّمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة شمال الباطنة، ندوة حوارية لتعزيز التعاون اللوجستي بين مجتمعي الأعمال في دبي وسلطنة عُمان، بحضور 360 من ممثلي شركات القطاع الخاص، وشهدت الندوة - التي شارك فيها مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، سعيد بن علي العبري - حواراً مفتوحاً لمناقشة الفرص الناشئة، وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك، لتطوير حلول فعالة تدعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات المستجدة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية بما يدعم انسيابية حركة التجارة البينية.