3.84 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» بدعم أسهم «الصناعة» و«العقارات»

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 1.07%، أو ما يعادل 63.2 نقطة، ليغلق تعاملات اليوم عند مستوى 5929.51 نقطة، بدعم من نمو أسهم الصناعة والعقارات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 972.62 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ968.78 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 3.84 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاعات الصناعة بنسبة 3.41%، والعقارات بنسبة 2.07%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.86%، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.05%.

وخلال تعاملات اليوم، اتجه المستثمرون من مواطني الإمارات في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 57.98 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 881.57 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 823.59 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة تجاوزت 1.55 مليار درهم، بعد تداول نحو 447.87 مليون سهم، وتنفيذ 25 ألفاً و620 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«أملاك»، و«بنك دبي الإسلامي»، على نسبة تتجاوز 72.72% من سيولة السوق بنهاية تعاملات اليوم.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.12 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.55 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 728.49 مليون درهم، مرتفعاً 2.58% عند 12.7 درهم للسهم، بينما جاء سهم «العربية للطيران» ثانياً بقيمة تداولات 123.5 مليون درهم، مرتفعاً 4.13% عند 5.2 درهم، وحلّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 80.42 مليون درهم عند 30.3 درهم للسهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 73.67 مليون درهم مرتفعاً 1.44% عند 15.44 درهم، في حين جاء سهم «أملاك» خامساً بقيمة تداولات 69.98 مليون درهم مرتفعاً 3.33%، وحلّ سهم «بنك دبي الإسلامي» سادساً بتداولات بلغت 51.2 مليون درهم عند 7.48 درهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.261% أو ما يعادل 25.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 9918.14 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.863 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ2.86 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 2.74 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق خلال تعاملات اليوم سيولة تجاوزت 1.61 مليار درهم، بعد تداول نحو 641.65 مليون سهم، وتنفيذ 36 ألفاً و332 صفقة.