2.37 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الخميس

واصل سوق العقارات في دبي انطلاقته القوية خلال تعاملات شهر أبريل، حيث بلغت التصرفات العقارية اليوم الخميس أكثر من 2.37 مليار درهم، مع مبيعات تجاوزت ملياري درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري ونشاط السوق في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت المبيعات أكثر من 2.05 مليار درهم، بعد تنفيذ 710 صفقات، توزعت بواقع 621 مبايعة لوحدات سكنية، و31 مبايعة لمبانٍ، و58 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 956.94 مليون درهم، عبر تنفيذ 180 صفقة، توزعت بواقع 113 مبايعة لوحدات سكنية، وتسع مبايعات لمبانٍ، و58 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.09 مليار درهم، من خلال 530 صفقة، توزعت على 508 مبايعات لوحدات سكنية، و22 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 149 معاملة بقيمة 269.85 مليون درهم، توزعت بواقع 90 معاملة لوحدات سكنية، و19 معاملة لمبانٍ، و40 معاملة لأراضٍ.

وبدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 57.13 مليون درهم، من خلال 19 معاملة، توزعت على 14 معاملة لوحدات سكنية، وثلاث معاملات لمبانٍ، ومعاملتين لأراضٍ.

وبذلك، استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 85.86% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، فيما استحوذت الرهون على 11.67%، والهبات على نحو 2.47%.

ومنذ بداية أبريل الجاري، سجلت مبيعات العقارات نحو 27.16 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة 38.77 مليار درهم.

يُذكر أن سوق العقارات في دبي أنهى الربع الأول من العام الجاري مسجلاً نتائج قياسية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنةً بـ142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.