المصرف المركزي يبرز النهج الاستباقي للإمارات في دعم متانة القطاع المالي

واصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بالإضافة إلى اجتماعات مجموعتي العشرين "G20" وبريكس - BRICS " المنعقدة على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الوفد المشارك من المصرف في عدد من الاجتماعات الوزارية وجلسات الحوار رفيعة المستوى، حيث ضم الوفد كلا من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومحمد المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وألقى كلمة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع الرفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مع صندوق النقد الدولي - "MENAP" بحضور معالي كريستالينا جيورجيفا، المدير العام للصندوق، ركزت على مستجدات الاقتصاد العالمي، والتحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد الاقليمي للمنطقة والعالمي.

وسلّط الضوء على الدور الاستباقي والرائد لدولة الإمارات في ضمان متانة القطاعات الحيوية المختلفة.

وأكد على مواصلة الدولة جهودها في تطوير أطر استباقية لرفع كفاءة القطاع المالي، بما في ذلك حزمة الدعم الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية التي أطلقها المصرف المركزي في مارس الماضي كأول مصرف مركزي في المنطقة، والتي أسهمت في ترسيخ صلابة ومرونة واستدامة القطاع.

كما ترأس الوفد في اجتماعات مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية "G-24".