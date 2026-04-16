49.21 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات في 2025

أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن القطاع السياحي في الدولة سجل أداءً قوياً خلال عام 2025، بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 5.2%، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 ملايين ليلة مقابل 104.45 ملايين ليلة في عام 2024، بنسبة نمو تقارب 5.9%.

وكشف بن طوق، خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة، أن إيرادات الفنادق في الأسواق الإماراتية ارتفعت بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، في حين بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، خلال الاجتماع، الذي عقد في رأس الخيمة، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمكنت من ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً ومرناً في إدارة وتنمية القطاع السياحي، من خلال تقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.

وناقش الاجتماع برئاسة بن طوق، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية، خطط عمل جديدة تستهدف تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة، واطّلع المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والسياحة ودوائر التنمية السياحية المحلية منذ بداية الأزمة حتى الآن، والتي أسهمت في تعزيز سلامة الزوار وضمان سلاسة تجربتهم في الدولة، إلى جانب توفير حلول إقامة متنوعة وخدمات دعم لوجستي متكاملة.

وأكد المجلس أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في التعامل مع مختلف التحديات.