«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع كازاخستان

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، مع القنصل العام لكازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، ألماز تاسبولات، سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمبادرات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان - خلال لقاء جمعهما وشهد عرضاً لتجارب الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة، والكفاءة التشغيلية والابتكار - فرص الاستثمار والمشروعات وتبادل الخبرات.

وأكد الطاير أهمية تعزيز التعاون البناء بين الهيئة والجهات المعنية في كازاخستان، معرباً عن استعداد الهيئة لمشاركة خبراتها واستكشاف فرص التعاون مع كازاخستان.