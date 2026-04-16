«سامانا للتطوير العقاري» تُخطط لتسليم 6 مشروعات خلال 2026

أعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري، أمس، تسليم مشروع «سامانا سانتوريني» في مدينة دبي للاستوديوهات، بإجمالي 157 وحدة سكنية، ما يؤكد الالتزام بجداول التسليم.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، عمران فاروق، التزام شركته بجدول زمني مكثف لتسليم المشروعات في مواعيدها، مع خطط لتسليم 17 مشروعاً عقارياً بحلول عام 2027.

وقال في تصريحات، على هامش تسليم المشروع، أمس، بحضور المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد صقر عبدالله المري، إن المشروعات المقرر تسليمها موزعة بواقع ستة مشروعات خلال العام الجاري، و11 مشروعاً في العام المقبل 2027.

وأكد فاروق الزخم المستمر في جذب المستثمرين العالميين وأصحاب الثروات الذين يبحثون عن القيمة الاستثنائية، والتصميم المبتكر، وتجربة المعيشة الفاخرة.

وأضاف أن محفظة الشركة العقارية تتضمن أكثر من 1300 وحدة تم تسليمها بنجاح حتى الآن، لافتاً إلى أن شركته سلمت بسلاسة مجموعة واسعة من المشروعات السكنية والتجارية، مع تركيز واضح وثابت على إنشاء مساحات معيشة مستدامة وأنيقة.

وأكد فاروق أن سوق العقارات في الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى أن شهية الاستثمار العقاري في الدولة لا تزال قوية، مقارنة بالأسواق العالمية، مبيناً أن الثقافة العامة في السوق المحلية تميل إلى التملك، ما يدعم استمرار الطلب حتى في فترات التباطؤ النسبي.

وأكد فاروق أن مستويات الطلب الحالية تعكس ثقة قوية بالسوق، إذ لاتزال نسب المبيعات عند مستويات جيدة، مع استمرار تسجيل معاملات نشطة على الرغم من الظروف الإقليمية، مشيراً إلى أن السلوك العام للمشترين بات أكثر انتقائية وتركيزاً على القيمة.

مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.05 مليار درهم عبر تنفيذ 726 صفقة تضمنت مبيعات بأكثر من 1.68 مليار درهم من خلال 581 صفقة، وذلك بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتوزّعت مبيعات عقارات دبي بواقع 495 مبايعة لوحدات سكنية، و40 مبايعة لمبانٍ، و46 مبايعة لأراضٍ، وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 731.84 مليون درهم عبر 144 صفقة، موزعة بواقع 90 مبايعة لوحدات سكنية، وثماني مبايعات لمبانٍ، و46 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 952.91 مليون درهم، من خلال 437 صفقة مقسمة على 405 مبايعات لوحدات سكنية، و32 مبايعة لمبانٍ.

بدورها، بلغت قيمة الرهون نحو 351.53 مليون درهم بواقع 133 معاملة، أما الهبات فسجلت 12 معاملة بقيمة 23.62 مليون درهم، وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 80.88% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، بينما اقتنصت الرهون نحو 17.92%، والهبات نحو 1.2%.